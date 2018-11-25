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نيفين جامع: جهاز المشروعات يعمل على تذليل العقابات أمام الشباب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:19 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز أنشأته الدولة لتوفير فرص العمل عبر إقامة المشروعات، نافية أن هناك واسطة لأن أبواب الجهاز مفتوحة أمام الجميع.

وأضافت في تصريحات أن بعض الأفكار المقدمة قد لا تصلح لظروف المكان الذي يقترح أن تنفذ به وهناك أفكار أخري يتم قبولها ويتم اتباع الإجراءات معاها.

وأوضحت أنه يتم متابعة المشروعات جيدا للتأكد من نجاحها و تذليل أي عقابات، حيث أن المسؤولين في الجهاز يقفون مع الشباب منذ مرحلة البداية.
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