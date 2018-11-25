كيف تبدأ مشروعك مع جهاز تنمية المشروعات

خصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 44 مليار جنيه لدعم ما يقرب من 3 ملايين مشروع، للمساهمة في توظيف 4.5 مليون شاب، وتوفير فرص عمل لهم، وأنفق هذا العام 4 مليارات جنيه فقط لدعم 189 ألف مشروع، يوفر 299 ألف فرصة عمل.



ويمكن الحصول على قرض من الجهاز بالتوجه لأحد فروع الجهاز الـ33 في جميع أنحاء الجمهورية أو زيارة الموقع الرسمي وتقديم طلبا عبره، و إذا كان لديك فكرة ولاتملك له دراسة جدوي فالجهاز سيساعدك في إعدادها وإذا لم يكن لديك فكرة سيتم الحاقك بدورة تدريبية للخروج بفكرة، وسيساعدك الجهاز في استخراج كافة الأوراق المطلوبة مثل السجل تجاري و البطاقة الضريبية و السجل الصناعي.



وعن طرق التمويل فهي تختلف حسب نوع المشروع فهي قروض تقليدية أو الإقراض بنظام استغلال حق الامتياز التجاري أو المرابحة وهي قروض حسب التمويل الإسلامي وتصل التمويلات حتى 5 مليون جنيه.



أما شروط الحصول على قرض فهى أن لايقل سن المتقدم عن 21 عاما وأن يكون حسن السلوك والسمعة ويجيد القراءة و الكتابة والتواجد في نفس محافظة محل النشاط و تأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها وعقد ملكية أو إيجار.

