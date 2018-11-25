الأرصاد تزف خبرا سارا بشأن حالة الطقس

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم غير مستقر علي السواحل الشمالية ومدن القناة مع وجود شبورة كثيفة على كافة الطرق، ولكن يوجد تحسن في الأحوال الجوية على القاهرة وشمال الصعيد.



وأضاف عبد العال في مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر أنه بنهاية اليوم ستنتهى حالة عدم الاستقرار على كافة أنحاء البلاد.



وأوضح أن هيئة الأرصاد نسقت طوال الأيام الماضية مع محافظ القاهرة وهيئة الصرف الصحي بشأن هطول الأمطار، وأثمر هذا التنسيق والتعاون عن عدم حدوث مشكلات رغم الهطول الغزير للأمطار.



