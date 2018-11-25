ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد تزف خبرا سارا بشأن حالة الطقس

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:49 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم غير مستقر علي السواحل الشمالية ومدن القناة مع وجود شبورة كثيفة على كافة الطرق، ولكن يوجد تحسن في الأحوال الجوية على القاهرة وشمال الصعيد.

وأضاف عبد العال في مداخلة ببرنامج صباح الخير يا مصر أنه بنهاية اليوم ستنتهى حالة عدم الاستقرار على كافة أنحاء البلاد.

وأوضح أن هيئة الأرصاد نسقت طوال الأيام الماضية مع محافظ القاهرة وهيئة الصرف الصحي بشأن هطول الأمطار، وأثمر هذا التنسيق والتعاون عن عدم حدوث مشكلات رغم الهطول الغزير للأمطار.

loading...

ترشيحاتنا

سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور

مفصول من 15 عاما.. أمين الشرطة قاتل والده: تخلصت منه وهو نائم

كيف تبدأ مشروعك مع جهاز تنمية المشروعات

انخفاض احتياطي الذهب فى مصر لـ2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

الصين تبني قاعدة عسكرية سرية تحت المياه

السوق العقارية تنتعش.. سهم جديد لدعم الاقتصاد القومي.. الحكومة تروج له بالخارج بمشاركة وزيرة الهجرة في افتتاح أضخم معرض بأوروبا.. وعوائد اقتصادية كبيرة

نظر دعوى منع ظهور الشيخ ميزو على الفضائيات.. اليوم

مدير التعليم يوكد ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية بالمدارس

طريقة سحرية تجعل طفلك ينام مبكرا ودون تعب

عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو

عاد ليفضحها.. قاتلة طليقها بالبحيرة: تزوجته عرفيا وأحرقت جثته بعد وضع السم له في العصير

مصطفى يونس: الخطيب لم يدخل الحمام منذ 3 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

وزير الداخلية الفرنسي يكشف الأعداد الصادمة لمتظاهري السترات الصفراء

كارثة.. كويكبان بحجم ملعب كرة قدم يقتربان من الأرض

انخفاض احتياطي الذهب فى مصر لـ2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

مفصول من 15 عاما.. أمين الشرطة قاتل والده: تخلصت منه وهو نائم

عاد ليفضحها.. قاتلة طليقها بالبحيرة: تزوجته عرفيا وأحرقت جثته بعد وضع السم له في العصير

القبض على أخطر لص في العالم.. سرق 500 ماكينة صراف آلي

والدة الطالبة المنتحرة بالإسكندرية تكشف مفاجأة صادمة: المدرسون السبب

الصين تبني قاعدة عسكرية سرية تحت المياه

فران أبو الريش يذبح خطيبته السابقة يوم خطبتها على آخر.. القاتل سبق وقام بخطف المجني عليها واعترض والدتها بالطريق..وأهالي الضحية يطالبون بالقصاص العادل..صور

متحدث الزراعة: معرفش كوريا هتاكل الكلاب المصرية ولا تستخدمها في الحراسة

البترول تطرح بنزين 95 مخصوص بالأسواق خلال أيام

مصابو الأتوبيس السياحي يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

سلامة: الأهرام انفردت بأول حديث للشيخ زايد بعد توحيد الإمارات.. فيديو وصور
عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري
عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟