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أخبار العالم

كارلوس غصن يفجر مفاجأة أمام المحققين في اليابان

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
كارلوس غصن الرئيس
كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان
رحيم يسري
فجر كارلوس غصن رئيس تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي لصناعة السيارات المعتقل في اليابان مفاجأة في التحقيقات، حيث نفى غصن الاتهامات الموجهة إليه بالاحتيال الضريبي والفساد، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

اعتقل كارلوس غصن في اليابان، الاثنين الماضي، وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن غصن قام بتزوير البيانات المالية لدخله من 8 مليارات ين إلى 5 مليارات، لكنه أنكر ذلك أمام المحققين، رغم تأكيد شركة نيسان بارتكاب رئيسها "سوء سلوك كبير" ما دفعها لإقالته على الفور.

وفور اعتقال كارلوس غصن، الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الحكومة تراقب هذه القضية عن كثب، مشيرا إلى أن الدولة ستظل بصفتها أحد المساهمين في رينو حذرة للغاية فيما يتعلق باستقرار الحلف والمجموعة، مضيفا أن فرنسا ستعمل على استقرار أوضاع جميع العاملين بالمجموعة وأن الدولة ستقدم لهم جميع الدعم.

ووعدت الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون بالتدخل لإنقاذ شركة "رينو" الفرنسية من الانهيار، حيث تعد الحكومة شريكا في الشركة بنسبة 15%.
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