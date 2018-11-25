طريقة تخزين كفتة الأرز النية والمحمرة

تقدم الشيف هالة فهمى أفضل الطرق لتخزين كفتة الأرز وتحضيرها بسهولة بعد تخزينها .





تخزين كفتة الأرز النيئة:

- تأكدي أنه يمكنك تخزين أي أنواع كفتة لحوم أو كفتة الأرز المختلطة باللحم المفروم وحفظها في الفريزر لمدة ثلاثة أشهر في وعاء مغلق جيدًا أو أكياس التخزين، حيث تحتفظ بطعمها دون أن تفسد أو يتغير مذاقها.





- يمكنك تخزين كفتة الأرز وهي نيئة بدون تسوية من خلال تقسميها أصابع أو كرات، ومن ثم ضعيها في أطباق فوم وبلاستيك مطاط لتغليفها وضعيها في الفريزر.





- لا تنسي وضع أصابع الكفتة مع ترك مسافات جيدة بينها لأنها ستتمدد بالبرودة، ولا تنسى وضع أكياس البلاستيك بين كل طبقة للكفتة؛ حتى لا تلتصق ببعضها ويصعب فصلها فيما بعد عند تحضيرها.





- عند تحضير كفتة الأرز المجمدة نيئة، عليك بإخراجها من الفريزر وتركها لتهدأ قليلا من البرودة ومن ثم قومي بتحميرها ولكن دون إذابتها تماما حتى لا تذوب وتلتصق الأصابع مجددا، كما يجب أن يكون الزيت المحضر للقلي دافئ وليس ساخن حتى تتمكني من تحميرها جيدا من الداخل والخارج.





تخزين كفتة الأرز المحمرة:

- ويمكنك تخزين كفتة الأرز مطهية وناضجة، من خلال تقسيمها أصابع ويتم تحميرها في الزيت جيدا وتركها تبرد وتصفي زيتها، ومن ثم يتم تقسيمها في علب بلاستيكية أو أكياس ليتم وضعها في الفريزر، ولكنها لاتترك مخزنة مدة طويلة بحد أقصى أسبوعين.





- كما يمكنك أيضا الاحتفاظ بها في أكياس بنفس صلصتها ولكن لمدة لا تزيد عن أسبوع، ثم تسخنيها جيدا كما هي وتقدميها وكانها طازجة مع الأرز الأبيض.





- عند تحضير كفتة الأرز المحمرة المخزنة في الفريزر تخرج مباشرة من الفريزر على الاناء الذي به الصلصة على النار حتى لا تذوب كثيرا عدة مرات ولكن عند وضعها في الصلصة مباشرة ستطهي جيدا وتتماسك وكأنها طازجة.



