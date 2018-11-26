أفريقية النواب تستقبل سليمان موسى سفير دولة بوروندي.. اليوم

تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم الاثنين، مع السفير سليمان موسى سليمان، سفير دولة بورندى، فضلا عن عقد اجتماع أيضا لمناقشة "خطة وزارة الثقافة لدعم توجه مصر لأفريقيا"، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.





كما تجتمع اللجنة صباح غد، الثلاثاء، لمناقشة "الدور الذي تقوم به جامعة طنطا لإرساء الهوية الأفريقية في ضوء المؤتمر الذى سيعقد يومى 6 و7 ديسمبر 2018 بعنوان "أفريقيا الماضى والحاضر والمستقبل".



