إزالة 56 حالة تعد على الأراضي الزراعية بسوهاج

تمكنت حملة أمنية بسوهاج، بمشاركة المجالس المحلية للمدن والقرى ومديرية الزراعة، من إزالة 56 حالة تعد على الأراضي الزراعية.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا بتنفيذ حملة أمنية استهدفت إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتم تنفيذ 56 قرار إزالة وفي قسم شرطة طهطا تم تنفيذ 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وفي مركز شرطة العسيرات، تم تنفيذ 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية، وفي مركز شرطة سوهاج، تم تنفيذ 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية، وفي قسم شرطة جرجا، تم تنفيذ 20 حالة مباني بدون ترخيص.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.

