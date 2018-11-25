حوادث الطرق تكلف الاقتصاد البرتغالي 3ر2 مليار يورو

قال وزير الدولة للحماية المدنية في البرتغال خوسيه أرتور نيفيس إن حوادث الطرق في بلاده تترك أثرا سلبيا على إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر1%.



وأضاف خوسيه - في تصريح نقلته صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية - أن الحوادث وضحايا الطرق لها مردود سلبي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يقدر بمبلغ 3ر2 مليار يورو، وأشار إلى أن حوادث الطرق في البرتغال "ظاهرة معقدة" تساهم فيها عدة عوامل.