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منوعات

حوادث الطرق تكلف الاقتصاد البرتغالي 3ر2 مليار يورو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:19 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الدولة للحماية المدنية في البرتغال خوسيه أرتور نيفيس إن حوادث الطرق في بلاده تترك أثرا سلبيا على إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر1%.

وأضاف خوسيه - في تصريح نقلته صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية - أن الحوادث وضحايا الطرق لها مردود سلبي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يقدر بمبلغ 3ر2 مليار يورو، وأشار إلى أن حوادث الطرق في البرتغال "ظاهرة معقدة" تساهم فيها عدة عوامل.
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