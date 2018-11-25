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منوعات

سياحة فطر الكمأة في إيطاليا تدر الملايين

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
اجتذبت المعارض والمهرجانات وجولات صيد فطر الكمأة في إيطاليا حوالي 120 ألف زائر لإيطاليا حتى الآن هذا العام والتي تقدر عائداته في مجال السياحة 63 مليون يورو.

وتشهد إيطاليا انتعاشا كاملا في مجال السياحة خلال موسم صيد الكمأة، حيث تقام المهرجانات والمعارض الشهيرة المخصصة للكمأة البيضاء في عدة أقاليم، كما تنظم العديد من الجولات لصيد هذا الفطر النادر إلى جانب دورات في كيفية طهيه بهدف إرضاء أذواق محبي هذا الفطر.

وكانت قطعة زنتها 850 جراما من الكمأة، بيعت في مزاد ببلدة ألبا الإيطالية مطلع الشهر الجاري مقابل 85 ألف يورو وفقا لموقع (لوكال) الإخباري الأوروبي.
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