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أخبار البلد

ترقية 6 أساقفة من آباء المجمع المقدس إلى درجة مطران

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
صدى البلد
أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ترقية 6 من الأساقفة إلى درجة المطرانية، لافتا إلى أن الكنيسة لا يوجد بها ما يسمى "ترقية"، فبالكنيسة تكون الترقية إلى أسفل وليس إلى أعلى لتصل إلى تعاليم السيد المسيح بغسل أرجل التلاميذ، وأن هذه المسئولية تدفع إلى مزيد من العطاء والخدمة من أجل كل إنسان.

والمطارنة الستة هم: الأنبا بولا مطرانا لإيبارشية طنطا وكل توابعها، والأنبا بسادة مطرانا لإيبارشية أخميم وتوابعها، والأنبا أندراوس مطرانا لإيبارشية أبو تيج، والأنبا إشعياء مطرانا لإيبارشية طهطا وجهينة وتوابعها ، والأنبا مرقس مطرانا لإيبارشية شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا إبرآم مطرانا لإيبارشية الفيوم وتوابعها.

وشهد القداس الإلهي الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس، سيامة 5 أساقفة جدد، من بينهم أسقف للوادي الجديد والواحات، إلى جانب 4 أساقفة عموم، اثنان منهم للخدمة في مصر واثنان للولايات المتحدة، إلى جانب تجليس الأنبا ماركوس أسقفا لدمياط وكفر الشيخ ودير القديسة دميانة، والأنبا إسحق أسقفا لطما وكل توابعها.
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