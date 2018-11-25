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تعرف على قصة يورديا مونتويا.. هولندية عاشقة لمصر قررت الاستقرار في سيوة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قالت يورديا مونتويا إنها درست السياسة في هولندا قبل مجيئها الي مصر منذ فترة، مشيرة إلى أن حبها لمصر جعلها تستقر بواحة سيوة وتقيم مشروعا فيها، بالإضافة إلى تعليم اللغات لأبناء سيوة والحفاظ على الحرف اليدوية.

وأضافت «مونتويا»، خلال لقائها مع الإعلامية هند النعساني في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن والدتها من هولندا ووالدها كولومبي، مشيرا إلى أنها متواجدة في سيوة منذ 4 سنوات، مؤكدة أن سيوة ذات طبيعة خاصة وتعتبر نفسها من الأشخاص المحظوظين لتواجدها بها.

وأوضحت أن أول مرة جاءت فيها مصر كانت سياحة وأعجبت بجمال البلد، لافتة إلى أنها عندما رجعت إلى هولندا كان يشغل فكرها مصر وزيارة الإسكندرية من جديد، وبعدها قررت الاستقرار في واحة سيوة لفترة طويلة مع والدتها، والآن أصبحت جزءا من أهالي الواحة التى يتبادلونها الحب والتقدير.
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