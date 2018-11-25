مبادرة لطلاب جامعة قناة السويس للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان

ينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، مبادرة تحت عنوان "ابدأ حياتك"، وذلك بالتعاون مع جامعة قناة السويس - قطاع شئون التعليم والطلاب، وإشراف من مركز التدريب الميدانى بالجامعة وإدارة رعاية الشباب.



وتنطلق مبادرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالجامعة خلال المبادرة التى ستبدأ يوم الأحد 25 نوفمبر ولمدة 5 أيام من الأحد إلى الخميس ولمدة ساعتين يوميا من الساعة 11 وحتى الواحدة ظهرا، بمساعدة الكوادر الشبابية التى تم تدريبها بالجامعة فى مرحلة سابقة من قبل الصندوق فى الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر 2018.



المبادرة تحت رعاية الدكتور عاطف محمد أبو النور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة منى فؤاد قيصر، مدير مركز التدريب الميدانى بالجامعة، وأعضاء مركز التدريب الميدانى.



وعن أهداف المبادرة تقول الدكتورة منى قيصر، إنها توعية طلاب الجامعة بخطورة التدخين والإدمان، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المترتبة على تعاطى المخدرات، وإعداد كوادر شبابية قادرة على حمل رسالة الجهاز والعمل بها.



وتنطلق المبادرة بمحيط كليات الجامعة، على النحو التالى؛ الأحد 25 نوفمبر: محيط كليات آداب- تربية - طب بشرى، الاثنين 26 نوفمبر: محيط كليات ألسن وسياحة وفنادق، الثلاثاء 27 نوفمبر: محيط كليتى تجارة وهندسة، الأربعاء 28 نوفمبر: محيط كليتى آداب جغرافيا وطب بيطرى، الخميس 29 نوفمبر: محيط كليتى علوم وزراعة.