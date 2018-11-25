رسميا.. عصام الحضرى يرحل عن الإسماعيلى فى الشتاء

اقترب عصام الحضرى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، من الرحيل عن جدران ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وشهدت الأيام القليلة الماضية توترا كبيرا فى العلاقة بين الحارس وناديه، وهو ما أدى إلى ان الحارس اتخذ قرارا بالرحيل عن جدران القلعة الصفراء فى الفترة المقبلة.



وعلم "صدى البلد" أن الحضرى أبلغ بعض المسئولين فى الإسماعيلى بقرار رحيله، مؤكدا أنه لن يستمر فى مثل هذه الأجواء والضغط الجماهيرى عليه.



وكان الحضرى انتقل إلى الإسماعيلى مع مطلع الموسم الجارى قادما من التعاون السعودى.