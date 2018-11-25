ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رسميا.. عصام الحضرى يرحل عن الإسماعيلى فى الشتاء

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:47 ص
عصام الحضرى
عصام الحضرى
عمرو الحلوانى
اقترب عصام الحضرى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، من الرحيل عن جدران ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية توترا كبيرا فى العلاقة بين الحارس وناديه، وهو ما أدى إلى ان الحارس اتخذ قرارا بالرحيل عن جدران القلعة الصفراء فى الفترة المقبلة.

وعلم "صدى البلد" أن الحضرى أبلغ بعض المسئولين فى الإسماعيلى بقرار رحيله، مؤكدا أنه لن يستمر فى مثل هذه الأجواء والضغط الجماهيرى عليه.

وكان الحضرى انتقل إلى الإسماعيلى مع مطلع الموسم الجارى قادما من التعاون السعودى.
loading...

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

اسعار الذهب اليوم الأحد

فيديوجراف| خزينة الحظ.. ماذا وجدوا بداخلها؟

طارق شوقي: تغيير مسمى المستوى الرفيع في نظام التعليم الجديد

الإسكان توضح شروط تقديم المرفوضين بالإعلان التاسع.. فيديو

رسالة ضابط كمين العياط قبل استشهاده: اللهم غسلني بدمي.. صور

المكسيك تحرج ترامب وتكذب إدعاءاته

تعرف على الأساقفة الجدد يتم سيامتهم بيد البابا تواضروس الثاني.. صور

صاحب صورة الأميرة ديانا لحظة وفاتها يكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

انقلاب معدية في البحيرة بسبب زيادة الحمولة

الإحصاء:10.2% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي العام الماضي

المرور تدعو المواطنين للالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

انقلاب معدية في البحيرة بسبب زيادة الحمولة
تعرف على قصة يورديا مونتويا.. هولندية عاشقة لمصر قررت الاستقرار في سيوة
تعرف على تمارين مهمة تساعد على إفراز فيتامين د
فيديوجراف| إمبراطورة المكسيك.. زعيمة المافيا الفاتنة
المرور تدعو المواطنين للالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟