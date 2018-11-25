ندوة حول علاقة النظام القانوني المصري الياباني باللغة العربية 5 ديسمبر

تنظم السفارة اليابانية بالقاهرة ندوة حول علاقة النظام القانوني المصري الياباني باللغة العربية في الخامس من ديسمبر المقبل علي هامش الزيارة التي سيقوم بها وفد من المحامين اليابانيين.





وأوضحت السفارة في بيان مقتضب لها أن الندوة ستكون باللغة العربية حيث تعتبر من الفاعليات النادرة التي يتحدث فيها خبراء قانون يابانيين باللغة العربية ، داعية الجميع لحضور تلك الندوة الثرية.



