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أخبار البلد

ندوة حول علاقة النظام القانوني المصري الياباني باللغة العربية 5 ديسمبر

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:03 ص
سفارة اليابان بالقاهرة
سفارة اليابان بالقاهرة
محمود نوفل
تنظم السفارة اليابانية بالقاهرة ندوة حول علاقة النظام القانوني المصري الياباني باللغة العربية في الخامس من ديسمبر المقبل علي هامش الزيارة التي سيقوم بها وفد من المحامين اليابانيين.

وأوضحت السفارة في بيان مقتضب لها أن الندوة ستكون باللغة العربية حيث تعتبر من الفاعليات النادرة التي يتحدث فيها خبراء قانون يابانيين باللغة العربية ، داعية الجميع لحضور تلك الندوة الثرية.

وكان مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان في القاهرة قد نظم في وقت سابق من الشهر الجاري من خلال البرنامج السينمائي الشهري فاعلية ثقافية بعنوان: الحياة في اليابان حيث تم عرض3 حلقات من المسلسل الياباني الشهير" Home sweet Tokyo" يتبعها حلقة نقاشية حول الحياة في طوكيو.
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