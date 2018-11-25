هاندى أرشيل تحتفل بعيد ميلادها الـ25

احتفلت الفنانة التركية هاندى أرشيل بعيد ميلادها الـ25، مساء أمس، السبت، وسط عدد من أصدقائها، بأحد الكافيهات.



هاندى أرتشيل ممثلة وعارضة أزياء تركية، اشتهرت بدور سيلين في مسلسل "بنات الشمس"، وكذلك بدور "حياة" في المسلسل التركي "الحب لا يفهم الكلام".



وتعتبر هاندي أرتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية، وكذلك هي الأكثر متابعة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في تركيا.