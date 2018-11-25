مياه الأمطار تغرق شوارع بلقاس والأهالى يستغيثون.. صور

ناشد أهالى المساكن بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، المسئولين بمجلس المدينة سحب المياه من الشوارع، حيث تعيق حركة المرور وكذلك سير المواطنين.



وقال الأهالى إن عددا من الطلاب لم يذهبوا إلى مدرستهم زينب المنشاوى بسبب سوء الطريق وامتلاء الشوارع بمياه الأمطار ومياه الصرف الصحى، مؤكدين أن الأمطار أغرقت الشوارع منذ يومين وحتى الآن لم يتم سحب المياه، مناشدين المسئولين سحبها فورا، حيث قام عدد من المواطنين بسحب بعض المياه دون جدوى.





