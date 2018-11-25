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رياضة

غضب عارم في الإسماعيلي من عصام الحضري بعد هروبه من رحلة بروندي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:54 ص
عصام الحضرى
عصام الحضرى
عمرو الحلوانى
سادت حالة كبيرة من الاستياء والغضب الشديدين داخل أركان الإسماعيلى تجاه عصام الحضرى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد تخلفه عن السفر مع البعثة إلى بروندى لخوض منافسات الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويلتقى الإسماعيلى مع نجوزى البروندي، الأربعاء المقبل، فى ذهاب الدور التمهيدى، وغادرت بعثة الدراويش مساء أمس إلى بورندى من أجل الاستعداد لخوض المباراة .

وتسبب عصام الحضرى فى حالة كبيرة من الاستياء بعد أن تخلف عن السفر مع الفريق دون استئذان، وهو ما تفاجأ به الجميع وأعرب الجهاز الفنى بقيادة جورفان فييرا عن غضبه الشديد من تصرف الحارس غير المقبول، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة مهمة للغاية ويحتاج فيها إلى خبرات عصام الحضري.
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