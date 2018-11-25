غضب عارم في الإسماعيلي من عصام الحضري بعد هروبه من رحلة بروندي

سادت حالة كبيرة من الاستياء والغضب الشديدين داخل أركان الإسماعيلى تجاه عصام الحضرى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد تخلفه عن السفر مع البعثة إلى بروندى لخوض منافسات الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.





ويلتقى الإسماعيلى مع نجوزى البروندي، الأربعاء المقبل، فى ذهاب الدور التمهيدى، وغادرت بعثة الدراويش مساء أمس إلى بورندى من أجل الاستعداد لخوض المباراة .



