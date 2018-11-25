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رياضة

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة المصابين لتدريبات فريق الكرة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:56 ص
أحمد فتحي ووليد أزارو
أحمد فتحي ووليد أزارو
عبدالحكيم ابوعلم
كشف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد عودة المصابين للتدريبات الجماعية.

وقال إن الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني سيغيبان عن مواجهة المقاولون العرب المقررة إقامتها بعد غد فى الجولة السادسة عشرة من الدورى المصرى الممتاز.

وأضاف أن الثنائى لن يكون جاهزلن للوجود فى الحسابات الفنية بسبب استكمال برنامجهما التأهيلي، حيث يعانى أحمد فتحى الإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية، فى حين يعانى محمد هانى الإصابة فى كاحل القدم.

وأوضح أن عمرو السولية لاعب خط وسط النادي، بدأ للمرة الأولى تدريبات الجرى قبل التعافى كاملا من الإصابة فى كاحل القدم، وأن اللاعب يحتاج إلى اسبوعين للتعافى من الإصابة، مشددا على أن وليد سليمان تغيب عن تدريبات أبناء الرداء الأحمر بسبب شكواه من الإجهاد فى العضلة الخلفية.

وأوضح أن توالى المباريات خلال الفترة الماضية كان سببا رئيسيا فى إصابة اللاعب بالإجهاد، مؤكدًا جاهزية اللاعب لمباراة المقاولون.

وكشف أن المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول، اشتكى من تورم فى وجه القدم، مما تسبب فى غيابه عن المران أمس، وأكد أن اللاعب أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامة وجه القدم، ومن ثم سيكون جاهزًا لمباراة المقاولون.

وكان الفريق قد عاد للتدريبات بالتشكيل الجديد بعد إقالة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى والذى يتكون من محمد يوسف قائمًا باعمال مدير فنى وسيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة وسامى قمصان مدربًا عامًا وتصعيد عادل مصطفى مدربًا مساعدًا وإعادة طارق سليمان فى منصب مدرب حراس المرمى بعد قبول اعتذار مصطفى كمال عن عدم الاستمرار.
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