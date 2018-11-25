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برلمان

برلماني: وزارة الهجرة في عهد نبيلة مكرم تعددت أدوارها الناجحة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:02 ص
الدكتور سعيد حساسين
الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام
ماجدة بدوى
وجه الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب، التحية والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وللمواطن المصرى المقيم بابو ظبى الذى تبرع بعشرة وحدات غسيل كلوى من أحدث الطرازات لصالح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي بمحافظة الشرقية، للمساعدة في تطوير هذا القسم بعدما شهد حادثة وفاة 3 مرضى وإصابة 33 آخرين في منتصف شهر سبتمبر الماضي أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي بالقسم.

وقال " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم ان تواصل السفيرة نبيلة مكرم مع المواطن المصري المتبرع بالأجهزة والذي رفض ذكر اسمه لمعرفة احتياجات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي هل دليل قاطع على ان وزارة الهجرة وشئون المصريين تعددت أدوارها الناجحة واصبح لها العديد من الأدوار الجديدة تقوم بها فى عهد هذه الوزيرة الناجحة التى أثبتت للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية قدرة وكفاءة المرأة المصرية على تحقيق النجاح فى اى موقع قيادى تتولاه.

كما وجه تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى اول رئيس مصرى فى تاريخ الحياة السياسية المصرية ينتصر للمرأة المصرية ويمنحها جميع حقوقها.
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