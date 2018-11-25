برلمانى: الحكومة الرقمية تقضي على الفساد الإداري

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء بسرعة التحول لحكومة رقمية تعد أكبر استفادة للاقتصاد والقضاء على الفساد الإداري داخل الدولة والحد من الممارسات غير القانونية لبعض موظفي الدولة، كما يعتبر مواكبة للتطور العالمي في ضوء التغيرات التكنو-اقتصادية والسياسية الجديدة، وبروز اقتصاديات كبرى تبنت منظومة الحكومات الرقمية.



وقال بدوي، فى بيان صحفى له، إن تعليمات الرئيس السيسي تعكس مدى اهتمامه بهيكلة القطاع الإداري بالدولة، وإزالة العراقيل أمام المستثمرين، وخلق أجواء أكثر شفافية، والقضاء على البيروقراطية وسرعة التنفيذ، مشيرًا إلى أنه من أهم أهداف الحكومة الرقمية عملية دمج الحكومة بطريقة انسيابية وذات جدوى اقتصادية في جميع المجالات والإدارات المختلفة.



وأضاف أن الحكومة الرقمية تعمل بشكل كبير على تشجيع السياحة عبر تقديم خدمات ومعلومات سياحية عن البلد للمؤسسات السياحية الخارجية أو للمواطنين الأجانب، كما يعتبر تشجيعا للاستثمار الخارجي، كما يعد وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي، بالإضافة إلى خلق وسائل اتصال جديدة مع المواطنين وكسب رضا المستفيدين، وتقليل التكاليف الحكومية، وذلك من خلال تحسين إجراءات الأعمال، فضلًا عن المساهمة الفعالة في برامج الإصلاح الاقتصادي للدولة من خلال تسهيل التعاملات مع المستثمرين.



وأكد عضو مجلس النواب أن الأهداف الإيجابية للحكومة الرقمية ستعمل على تغيير الكثير من المفاهيم والتعاملات غير الشرعية الناتجة عن التعامل المباشر مع موظفي القطاع الحكومي، فضلًا عن توفير الكثير من الوقت وإنجاز المشاريع والخدمات الحكومية في أوقات قياسية.

