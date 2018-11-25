برلماني يشيد باتجاه وزير التعليم لاستثناء الموهوبين من تنسيق الجامعات

وجَّه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التحية والتقدير للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على تصريحاته المهمة بشأن إجراء تعديلات قانونية لاستثناء الموهوبين بالثانوية من تنسيق الجامعات وإمكانية اختيارهم أي كلية يرغبون في دخوله معلنا تأييده التام والمطلق لرؤية الدكتور طارق شوقى لان ابنائنا الموهوبين يستحقون التشجيع والمساندة لانهم أمل ومستقبل مصر.





وقال المسعود فى بيان أصدره اليوم، إن الدكتور طارق شوقى دائما يفكر خارج الصندوق ولديه رؤية مستقبلية لإصلاح التعليم الثانوى العام والتعليم الفنى، مؤكدا أنه يؤيد دخول الطالب إلى الكلية التى يختارها طالما كان من الموهوبين.



