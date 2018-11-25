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برلمان

برلماني يشيد باتجاه وزير التعليم لاستثناء الموهوبين من تنسيق الجامعات

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:33 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
ماجدة بدوى
وجَّه النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التحية والتقدير للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على تصريحاته المهمة بشأن إجراء تعديلات قانونية لاستثناء الموهوبين بالثانوية من تنسيق الجامعات وإمكانية اختيارهم أي كلية يرغبون في دخوله معلنا تأييده التام والمطلق لرؤية الدكتور طارق شوقى لان ابنائنا الموهوبين يستحقون التشجيع والمساندة لانهم أمل ومستقبل مصر.

وقال المسعود فى بيان أصدره اليوم، إن الدكتور طارق شوقى دائما يفكر خارج الصندوق ولديه رؤية مستقبلية لإصلاح التعليم الثانوى العام والتعليم الفنى، مؤكدا أنه يؤيد دخول الطالب إلى الكلية التى يختارها طالما كان من الموهوبين.

وأعرب النائب محمد المسعود عن أسفه الشديد لسهام الانتقادات الحادة والانتقادات غير الموضوعية التى وصلت الى حد التجريح فى شخصية الدكتور طارق شوقى خاصة على السوشيال ميديا، مؤكدا انه احيانا يتصفح فيسبوك وفيها كلمات ليست عبارة عن نقد لسياسات الدكتور طارق شوقى ولكن تتضمن ألفاظا كلها سب وقذف وتجريح فى شخص من أهم وزراء التربية والتعليم فى تاريخ مصر لأنه وزير إصلاحي لا هدف له سوى اصلاح الاحوال المؤسفة والمتردية داخل المنظومة التعليمية فى مصر.
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