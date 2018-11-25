الأسوأ قادم على الإيرانيين.. ارتفاع مرعب في الأسعار.. الزيادات على السلع تتجاوز الـ50%

سلط موقع "راديو فاردا" الأوروبي الضوء على حالة الاقتصاد الإيراني بعد فرض العقوبات الأمريكية في حزمتها الجديدة على البلاد، وهو ما تسبب في أزمات ظهرت على الإيرانيين من نقص في الأدوية المستوردة التي يحتاجها المرضى بشدة، علاوة على تقص في موادٍ أخرى، بحسب ما ذكرت سابقًا صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم في إيران للفترة ما بين 23 أكتوبر و22 نوفمبر قد ارتفع بنسبة 34.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وقد حسب المركز الزيادة في معدل التضخم بناء على مؤشرات الأسعار للسلع والخدمات الاستهلاكية.



وهذا يعني أن العائلات الإيرانية أنفقت ما يقارب 35٪ على نفس السلع والخدمات كما كانت تفعل خلال الفترة نفسها من عام 2017.



وبالمقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.1 في المائة، وفقا لما ذكره المركز الإحصائي الإيراني، وفي الوقت نفسه، يشير تقرير المركز إلى ارتفاع التضخم خلال العام قبل 22 نوفمبر عند 15.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.



ويعاني الاقتصاد الإيراني من مشاكل هيكلية، لكن إعادة فرض العقوبات الأمريكية لعبت دورًا رئيسيًا في تخفيض قيمة العملة الإيرانية، ما ساهم في الارتفاع السريع في التضخم.



ويظهر التقرير المفصّل للمركز زيادة بنسبة 50.3 في المائة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ مقارنة بأسعار السلع نفسها في الفترة نفسها من العام السابق، في حين أن الارتفاع الشهري في هذه الأسعار كان مرتفعًا إلى 29 في المائة.



وتعزى الزيادة الحادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه الطازجة والمجففة وكذلك منتجات الألبان.



وورد أن أعلى ارتفاع خلال الشهر الماضي في أسعار السلع الاستهلاكية بخلاف الأغذية كان في قطاعات الأثاث والأدوات المنزلية والملابس والأحذية.



في هذه الأثناء، مقارنة بالأسعار في العام السابق، كان أعلى ارتفاع عام في أسعار منتجات التبغ التي أظهرت ارتفاعًا بنسبة 160 في المائة.



تبع ذلك زيادة بنسبة 63.5٪ في أسعار المنتجات الترفيهية والخدمات الترفيهية.



وارتفعت الأسعار بعد عدة موجات من الزيادات غير المسبوقة في سوق الصرف الأجنبي، حيث تم التخلص من العملة الإيرانية بشكل سيئ.



كما ازداد عرض النقود بشكل مطرد، حيث استمرت الحكومة في طباعة النقود لتمويل عجز ميزانيتها خلال العام الماضي.



وعلى الرغم من أن مسئولي الدولة تحدثوا عن خطط الحكومة للسيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية، وتشير التقارير الإحصائية إلى أن التضخم سوف يزداد سوءًا في الأشهر القادمة.



ومع فشل المبادرات السابقة للحكومة الإيرانية للسيطرة على أسعار الصرف ومعدلات التضخم، يحذر الاقتصاديون من التضخم المفرط بنسبة تصل إلى 65 بالمائة.



واستبعد الرئيس حسن روحاني الخطر ووصف الاقتصاديين بأنهم "كذابون".



وقال، خلال جلسة برلمانية في أواخر أكتوبر أثناء استقباله الوزراء الجدد، إن "أولئك الذين يحذرون من التضخم المفرط إما يكذبون، أو لا يفهمون اقتصاد إيران".



ومن المفارقات أن وزير الاقتصاد الجديد في حكومة روحاني فرهاد ديجباساند، قال في البرلمان الإيراني إن إيران تواجه تضخما شديدا، وهو ما يشير إلى افتراق كلام روحاني عما يحدث على الأرض.



وكان الاقتصادي ستيف هانكه، أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ذكر خلال عام 2018 أنه يعتقد أن معدل التضخم السنوي في إيران سيصل إلى 151 بالمائة.



وخلال العام الماضي، أدت الصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك البطالة وارتفاع الأسعار إلى احتجاجات جماعية متكررة في إيران.



وفي واحدة من أحدث حالات الاضطرابات العمالية، كان عمال مصنع السكر في مقاطعة خوزستان في جنوب غرب إيران يحتجون على عدم دفع الأجور وسوء إدارة المصنع لعدة أسابيع.



في هذه الأثناء، تحذر وسائل الإعلام الإيرانية من حين لآخر من أن الاقتصاد يقترب بشكل متزايد من حالة فنزويلا، حيث يتجه نحو معدل التضخم ليتراوح بين 50 و65 بالمائة.



ورأى صندوق النقد الدولي، أن معدل التضخم في إيران سيقفز إلى أكثر من 40 في المائة بحلول نهاية العام، ليجعل ذلك اقتصاد إيران في حالة ركود عميق.