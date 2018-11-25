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برلمان

إنشاء أكبر مجمع فوسفات فى الشرق الأوسط بتكلفة 14 مليار جنيه بالوادي الجديد

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فريدة محمد
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن هناك خطة تستهدف جذب المواطنين للمحافظة، بدأت بتطوير خط السكة الحديد بقيمة 4 مليارات جنيه، وسيتم إنشاء أكبر مجمع أسمدة وفوسفات فى الشرق الأوسط بتكلفة 14 مليار جنيه فى 2019.

وأضاف الزملوط، خلال كلمته فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن الهدف وضع خطة لزيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية الأساسية ولو على مدار 10 سنوات تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، لافتا إلى أن إيرادات النخيل للمواطنين 1.5 مليار جنيه، ولهذا تعتبر أشجار النخيل ثروة قومية، ويتم إنتاج ما يقرب من 870 ألف طن بطاطس سنويا.

ولفت إلى أن نصيب الفرد من الخطة الاستثمارية لمحافظة الوادى الجديد حوالى 10 آلاف جنيه، وهذا يعنى ضرورة جذب المواطنين من المحافظات المحيطة، مشيدا بتخصيص 400 ألف فدان من ضمن مشروع 1.5 مليون فدان بالمحافظة.
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