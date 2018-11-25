طرح أفيش مهرجان أيام قرطاج المسرحية

أصدر "أيام قرطاج المسرحية" أفيش الدورة رقم 20 من المهرجان، المقرر إقامته ابتداء من 8 ديسمبر المقبل وحتى 16 من الشهر نفسه.



يشارك في المهرجان العرض المسرحى "الساعة الأخيرة"، من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح، ويتناول حياة الطيار الأمريكى الذى ألقى قنبلة هيروشيما، وهو من تأليف عيسى جمال الدين، وبطولة شريف صبحى، سامية عاطف، معتز السويفى، محمود الزيات، محمد دياب، ونائل على، إخراج ناصر عبد المنعم.