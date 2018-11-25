ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تحرير 50 بلاغا بحرائق ووقاية من مفرقعات وإنقاذ في حملات بشوارع الغربية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:10 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
أحمد على
حررت مديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، عن تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 50 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال يوم واحد.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 6 بلاغات حرائق متنوعة، و20 مخالفة فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن " سيارات متروكة"، و2 بلاغ إنقاذ برى " انقلاب سيارة وسقوط بلكونة" و19 بلاغاً لإزالة تجمعات مياه الأمطار. 

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
loading...

ترشيحاتنا

عصير طبيعى يحمى خلايا السيدات من الشيخوخة

الصحة: ضبط وإعدام 330 طن أغذية فاسدة بالمحافظات

الزمر تكشف عن أهم الشخصيات التي استضافتها ببرنامجها.. فيديو

بيان عاجل بالبرلمان لاختلاس موظف 50 مليون جنيه من عضويات نادي بلدية المحلة

مارادونا يهاجم رئيس الأرجنتين بسبب أحداث نهائي ليبرتادوريس

عبدالعال مداعبا الهامي عجينة: اقعد بدل ما تروح للمفتي

فى ذكرى ميلاده.. 3 فنانات فى حياة عماد حمدى

أول خطوة عملية من ماكرون ردا على احتجاجات السترات الصفراء

1.5 مليار جنيه مبيعات أول وحدات المنصورة الجديدة.. و11 ألف شقة بمشروع جنة.. فيديو

مصرع 5 أشخاص وانتشال 18 آخرين في غرق معدية بالمنوفية

تفاصيل خطيرة عن سبب زيارة رئيس تشاد لإسرائيل

غضب عارم في الإسماعيلي من عصام الحضري بعد هروبه من رحلة بروندي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

سمر دسوقي: المرأة حائط صد أول في مواجهة أزمات المجتمع.. فيديو
وزير الاتصالات: بدأنا برنامجا لتأهيل المجندين بالتعاون مع القوات المسلحة.. فيديو
الرئيس السيسي: واثقون من استكمال البناء الحضاري على يد شبابنا
السيسي: نعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تكنولوجيا المعلومات
الرئيس السيسي: الدولة تبذل جهوداً لتوطين التكنولوجيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟