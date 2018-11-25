تحرير 50 بلاغا بحرائق ووقاية من مفرقعات وإنقاذ في حملات بشوارع الغربية

حررت مديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، عن تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 50 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال يوم واحد.





كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 6 بلاغات حرائق متنوعة، و20 مخالفة فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن " سيارات متروكة"، و2 بلاغ إنقاذ برى " انقلاب سيارة وسقوط بلكونة" و19 بلاغاً لإزالة تجمعات مياه الأمطار.



