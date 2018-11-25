الحمولة الزائدة تغرق معدية بقرية بشتامي.. ومصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أبناء المنوفية.. وعرض السائق المتهم على النيابة العامة بكوم حمادة

وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين وإنقاذ 18 شخصا

نقل جثامين غرقى مركب الرياح البحيرى إلى مستشفى شبين الكوم

الحمولة الزائدة وراء حادث الغرق

شهدت محافظتا البحيرة والمنوفية صباح اليوم، الأحد، واقعة غرق معدية بقرية بشتامي بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أدت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أبناء محافظة المنوفية، وتم انتشال الجثث ونقلها لمستشفى الشهداء بالمنوفية، وعرض السائق المتهم بالتسبب في غرق المركب على النيابة العامة بكوم حمادة.وانتقلت ٩ سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، حيث تمكن الأهالي من انتشال ١٨ من ركاب المعدية، بينما أصيب ٣ أشخاص بحالات اختناق، ولقى ٥ أشخاص مصرعهم غرقا، وتم انتشال جثتهم ونقلهم إلى مستشفى الشهداء.فيما انتقلت القيادات الأمنية ومحافظ المنوفية إلى محل الواقعة لمتابعتها.وكشف تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، عن قيام سائق المركب التى غرقت بعد فجر اليوم، الأحد، بترعة الرياح البحيرى، بتحميل 12 فردا زيادة عن حمولة المركب المقرر له 8 ركاب، بالإضافة إلى طاقم المركب المكون من 3 أفراد.وتبين من التقرير أن المركب التى غرقت ملك ورثة قطب مهدى جودة، ورخصتها صادرة عن مديرية الطرق بالبحيرة وتحمل رقم "119 در" بتاريخ 13 أبريل لسنة 2017 وتنتهى يوم 12 أبريل لسنة 2019.وأكد مصدر مسئول أنه تم عرض السائق المتهم بالتسبب في غرق المركب على النيابة العامة بكوم حمادة لمباشرة التحقيق بعد أخذ أقواله وأقوال الشهود بمركز شرطة كوم حمادة.وقال الدكتور أحمد الفقى، مدير المستشفيات بمديرية الصحة بالبحيرة، إنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى شبين الكوم وتم حجزهم فى ثلاجة حفظ الموتى.وكشف تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة عن قيام سائق المركب بتحميل 12 فردا زيادة عن حمولة المركب وهى 8 ركاب، بالإضافة إلى طاقم المركب المكون من 3 أفراد.في السياق نفسه، تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، موقع غرق القارب، رافقه الدكتور نصيف الحفناوى، وكيل وزارة الصحة، وإبراهيم خليف، عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء، واللواء ضياء حسب الله، رئيس مركز ومدينة الشهداء، وعدد من القيادات الأمنية.جاء ذلك عقب تلقي المحافظ إخطارا من غرفة العمليات بالديوان العام يفيد بغرق قارب وبه مجموعة من المواطنين أمام عزبة الطويلة ببشتامي.هذا وقد قامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال 5 جثث هم عبد الرحمن رضا شعير، وداليا السيد القصاص، وعزة محمد عيد، وعبد الكريم محمد يوسف، ومحمد السيد حسانين، وجميعهم من عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامى، وقامت سيارات الإسعاف المتواجدة منذ الساعات الأولى بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الشهداء.وقام محافظ المنوفية بالانتقال فورًا إلى مستشفى الشهداء لمتابعة إجراءات استخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن، حيث اطمأن على المصابين، كما أمر بسرعة صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين بواقع 10 آلاف جنيه للمتوفى و5 آلاف جنيه للمصاب.وأعرب محافظ المنوفية عن حزنه لهذا الحادث الأليم الذى أصاب جميع مواطنى المنوفية بالألم، متوجها بالعزاء لجميع أسر المتوفين.