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تعليم

وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد احتفال حصول مدرسة سعد زغلول على الجودة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:38 م
صدى البلد
ايمن محمد
شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، برفقته عبد الرازق عثمان سعد الله مدير عام إدارة رأس سدر التعليمية ونبيل إسماعيل أبو العطا موجه عام الكيمياء بالمديرية ومحمد أحمد حسن زيدان مدير مدرسة سعد زغلول الابتدائية احتفال مدرسة سعد زغلول الابتدائية لحصولها على الجودة والاعتماد للعام الدراسى 2017/ 2018 م.

وقد بدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى وتلاوة القران الكريم، ثم ألقى السيد مدير المدرسة كلمة رحب فيه بالسيد وكيل الوزارة وبالسادة الضيوف مرحبا بمشاركتهم فرحة مدرسة سعد زغلول الابتدائية حصولها على الجودة متوافقا الاحتفال مع ذكرى المولد النبوى الشريف وأعياد الطفولة مؤكدا سعادته بحضور الحفل الكريم من أولياء الأمور لمشاركة المتواصلة مع المدرسة فى جميع المناسبات.

ومن جانبه هنأ محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم على حصولها على الجودة.

وأوضح عقل جهود الدولة فى تطبيق النظام التعليمى الجديد في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى والأول الثانوى ووصف عقل المعلمين "بانهم أصحاب رسالة وليست مهنة" وطالب أولياء الأمور بمقاطعة الدروس الخصوصية، مشيرا الى أن هناك إجراءات حاسمة للتصدى للدروس الخصوصية وأضاف عقل أن الامتحان فى النظام التعليمى الجديد يعتمد على التفكير وليس الحفظ ودور المعلم فى النظام الجديد مرشد وميسر وليس ملقن.

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم حصول إدارة رأس سدر التعليمية على المركز الأول على مستوى المحافظة لشهر اكتوبر 2018 "أفضل إدارة تعليمية" فى تقييم إدارة التنمية المحلية الشهرى لأفضل مدرسة ومعلم وعامل.
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