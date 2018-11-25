السيسي يشهد فيلما تسجيليا حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. فيديو

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على المجتمعات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات، بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي والذي يستمر حتي 28 نوفمبر الجاري، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة، ويتضمن المعرض نحو 8 معارض إضافية ومنهم معرض تكنولوجيا الأمن والسلامة وساحة الابتكار والشمول المالي والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات والتعليم بالإضافة إلى الجناح الحكومي، وتنطلق الدورة الحالية تحت شعار "قيادة التحول الرقمي".



