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محافظات

موانئ بورسعيد تستقبل 3 سفن

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:34 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 3 سفن.

فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

كما يتواجد على أرصفة الميناء 4 سفن بضائع عامة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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