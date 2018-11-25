موانئ بورسعيد تستقبل 3 سفن

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 3 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين.



كما يتواجد على أرصفة الميناء 4 سفن بضائع عامة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.