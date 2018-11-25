العامري فاروق يكشف تطورات أزمة غالي وفضل مع الأهلي

كشف العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي عن تطورات أزمة حسام غالي ومحمد فضل مع الإدارة حيث تقدما باستقالتهما عقب عودة هيثم العرابي لإدارة ملف التعاقدات بالنادي.





وأكد في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090" مع إبراهيم فايق أن الأمور هادئة الآن لحين عودة الخطيب من رحلته العلاجية بألمانيا لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأزمة، مشيرًا إلى أن أي خطأ أو تصرف غير مقبول ستتم معاقبة صاحبه مشددا أن الأهلي يحرص كثيرًا على رموزه ونجومه ويقدرهم ولكن المخطئ يحاسب.





وطالب الإعلام الرياضي بالكف عن إحداث فتنة في الأهلي لأنه كيان عظيم ومستقر ومن الصعب النيل من استقراره.



