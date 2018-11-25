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الاتصالات: بناء كوادر مدربة ومتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.. فيديو

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة تعمل على بناء كوادر مدربة ومتخصصة فى التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن إطلاق أكاديمية رقمية باللغة العربية توفر فرص مجانية للتدريب الذاتي للشباب فى العالم العربي ويأتى ذلك تزامنًا مع المشروعات القومية نحو جذب الاستثمارات بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

أشار "طلعت" خلال كلمته بفعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إلى أنه تم تنفيذ عدد ضخم من البرامج والمشروعات من أبرزها إقامة 8 مجتمعات للإبداع التكنولوجى بالجامعات مشروعات والبدء فى تنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة.

وتابع: "نفخر بتراث وطننا العظيم لنقوم بمشروع إنشاء"، موضحًا أنه تم تفعيل الحوافز التى أتاحها القانون بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
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