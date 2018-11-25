مدير الزراعة بمطروح: مشروع إيفاد يضخ 61 مليون دولار لخدمة 6 مدن بمطروح

أوضح المهندس حسين السنينى مدير عام مديرية الزراعة بمطروح أن المنحة المقدمة من منظمة إيفاد تقدر بـ 61 مليون دولار موزعة على عدة مجالات اقتصادية و اجتماعية.





واضاف ان المنحة تغطى 6 مدن بمطروح من الضبعة شرقا الى السلوم غربا وسيوة جنوبا.





ًواشار إلى أنه سيتم العمل على الاستفادة منها بإقامة 18 مدرسة تعليم أساسى و3 مدارس تعليم ثانوى فنى، ورصف 250 كم طرق ، وإنشاء 6 آلاف بئر لرى الزراعات ، و500 خزان لمياه الشرب ، و700 بئر لتنمية الثروة الحيوانية .



