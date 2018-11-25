السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين سرقا عقدا ذهبيا بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، بمعاقبة متهمين بسرقة عقد ذهبى بالإكراه، بالسجن المشدد 7 سنوات.
وكان كشف أمر الإحالة، قيام المتهمين محمد رمضان، وإسلام علي، بسرقة عقد ذهبي المملوكة للمجني عليها "رجاء سعيد"، قيام المتهم الأول بالتعدي عليها بالضرب وأشهر سلاح أبيض" مطواة" في وجهها، مهددا إياها به، وقام المتهم الثاني بتأمين الطريق وكان قصدهم بث الرعب في نفسها وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المشغولات الذهبية.