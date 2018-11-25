السجن المشدد 7 سنوات لمتهمين سرقا عقدا ذهبيا بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، بمعاقبة متهمين بسرقة عقد ذهبى بالإكراه، بالسجن المشدد 7 سنوات.







