دفاع متهم بخلية حلوان يدفع بانتفاء أركان الجريمة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة لدفاع المتهم الأول فى قضية خلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.





طلب الدفاع البراءة لموكله تأسيسا على بطلان اجراءات القبض والتفتيش وبطلان التحريات كونها مكتبية وتفتقد للجدية.





كما دفع بانتفاء اركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وخلو الأوراق من أي دليل يؤكد انضمام موكله للجماعة الارهابية، وانتفاء صلة المتهم بوقائع الدعوى.





وتابع الدفاع مرافعته بانتفاء اركان جريمة تمويل جماعة ارهابية بركنيها المادى والمعنوى وقال إن الأموال التى ضبطت مع موكله 4 آلاف ريال سعودى وهى حصيلة عمله بالخارج، وأضاف أن التمويل يحتاج إلى الملايين، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه كما دفع ببطلان اعترافات المتهمين كونها وليدة إكراه مادى ومعنوى، كما دفع بتناقض أقوال الشهود الإثبات.



