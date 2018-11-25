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برلمان

نائب بالمنوفية: حذرت كثيرا من المعديات ورفضوا طلبي لإنشاء كوبري

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:08 م
صدى البلد
مروة فاضل
قال النائب ابراهيم خليف عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إنه حذر عشرات المرات من وقوع حادث غرق معدية على مجرى النيل الرابط بين محافظة المنوفية والبحيرة بالقرب من الشهداء.

وأضاف، أنه تقدم بعدد من الطلبات إلى هيئة الطرق والكباري والي رئاسة الوزراء من أجل الموافقة على إنشاء كوبري يربط بين محافظة المنوفية والبحيرة في تلك المنطقة، وأن لجانا من الطرق والكباري قامت بعمل معاينات ولكن تم رفض إنشاء الكوبري بسبب ضخامة الميزانية والتي تتعدى المليار جنيه.
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