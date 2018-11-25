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محافظات

لجنة الطوارئ تنجح فى مواجهة سوء الأحوال الجوية بميناء دمياط

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
زينب الزغبي
في إطار استعدادات هيئة ميناء دمياط لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، وجه اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة الطوارئ والأزمات المشكلة من الإدارات المختصة بالتعامل الفورى والسريع وعلى مدار الساعة بتصريف مياه الأمطار الكثيفة من المناطق الحيوية بالميناء.

ونجحت جهود اللجنة فى مواجهة الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية باستخدام المعدات الخاصة بالهيئة والعمالة المدربة وجهود الإدارات المختصة ومن خلال شبكة صرف المطر وشبكات الصرف الصحى، هذا ولم تتوقف حركة السفن أو عمليات الشحن والتفريغ بسوء الأحوال الجوية.
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