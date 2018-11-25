لجنة الطوارئ تنجح فى مواجهة سوء الأحوال الجوية بميناء دمياط

في إطار استعدادات هيئة ميناء دمياط لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد، وجه اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة الطوارئ والأزمات المشكلة من الإدارات المختصة بالتعامل الفورى والسريع وعلى مدار الساعة بتصريف مياه الأمطار الكثيفة من المناطق الحيوية بالميناء.



ونجحت جهود اللجنة فى مواجهة الآثار الناتجة عن التقلبات الجوية باستخدام المعدات الخاصة بالهيئة والعمالة المدربة وجهود الإدارات المختصة ومن خلال شبكة صرف المطر وشبكات الصرف الصحى، هذا ولم تتوقف حركة السفن أو عمليات الشحن والتفريغ بسوء الأحوال الجوية.