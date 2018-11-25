ضبط 3 هاربين من أحكام بالسجن مدتها 18 سنة في قضايا مخدرات وهتك عرض بالغردقة

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، حملة مكبرة لضبط المخالفات وفحص المشتبه بهم وضبط الهاربين من أحكام قضائية خاصةً الأحكام وشيكة السقوط بمختلف مدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بمنع الجريمة بكافة صورها.





وبحسب بيان أمني اليوم الأحد، أسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء مدحت منتصر مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 420 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بينهم هارب من حكم بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في قضية مخدرات بالغردقة، وآخر هارب من حكم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وضبط هارب من حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية هتك عرض بالغردقة.



