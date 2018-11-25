525 مليون جنيه تكلفة مشروعات الإسكان بتوشكى الجديدة

كشف المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب وزير الإسكان لقطاع تطوير وتنمية المدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، عن حجم الأعمال الخاص بقطاع الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل بمدينة توشكى الجديدة باستثمارات تقترب من 525 مليار جنيه تقريبا.





وأضاف عبدالمطلب عمارة لــــ"صدى البلد"، أن الهيئة تنفذ 612 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والمتميز بالمدينة بمساحات متنوعة بتكلفة 275 مليون جنيه.





وتابع، كما ننفذ 612 شقة لمحدودى الدخل بمساحات تصل إلى 90 مترا مربعا، وباستثمارات 250 مليون جنيه.



