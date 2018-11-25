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الجارديان: قادة أوروبا يؤيدون اتفاق ماي بشأن بريكست بالإجماع في قمة بروكسل

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
أ ش أ
أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن تأييدهم بالإجماع، اليوم /الأحد/، لاتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن انسحاب بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).. مطلقين بذلك إشارة البدء لسباق تخوضه ماي للحصول على موافقة برلمانية في الوقت المناسب على اتفاق انسحاب بلادها من الاتحاد بحلول مارس 2019.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطالنية - على موقعها الإلكتروني اليوم - أن قادة الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أعربوا عن تأييدهم لاتفاق ماي بشأن بريكست، وذلك في بيان لهم خلال انعقاد قمة استثنائية في بروكسل اليوم بشأن التصديق على اتفاق الخروج.

وأوضحت الصحيفة أن قادة الدول والحكومات الـ27 اتخذوا خلال القمة خطوة حاسمة وتاريخية من أجل إنهاء المفاوضات بشأن شروط الانسحاب، بعد 44 عاما من عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وحظت بنود مشروع اتفاق الانسحاب على التأييد بالإجماع؛ وهي البنود الخاصة بقضايا: حقوق المواطنين وفاتورة الطلاق المُقدرة بـ39 مليار جنيه إسترليني والحدود الأيرلندية، فضلا عن إعلان مكوّن من 26 صفحة يضع أساس مستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل عقب الخروج.

وجاء في بيان قادة الاتحاد الأوروبي أيضا أنهم يعتزمون بناء إطار للشراكة الوثيقة مع بريطانيا عقب إتمام بريكست، فيما حذروا من أنهم سيدخلون في مفاوضات مستقبلية دائمة إعمالا بالمبدأ القاضي بأن "الدول غير الأعضاء بالاتحاد لا تستطيع التمتع بنفس حقوق الدول الأعضاء".

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