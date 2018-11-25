الجمال يطلق أول نشاط تجريبي لرابطة دراجي جامعة أسيوط

أطلق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إشارة البدء لأول نشاط تجريبي لرابطة دراجي جامعة أسيوط، والذي تضمن أول ماراثون تشهده الجامعة للدراجات الهوائية، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بالتعاون مع "طلاب من أجل مصر".



وأشاد الجمال، خلال افتتاح الماراثون، بالمظهر الحضاري للطلاب وحسن التنظيم والذي يعكس اهتمام الجامعة بدعم النشاط الطلابي بجميع أشكاله ومجالاته وإيمانها بدور الرياضة فى الحفاظ على صحة ولياقة الطلاب.



وأعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، خلال الافتتاح أن الماراثون هو نشاط تجريبي داخل الحرم الجامعى كمرحلة أولى، وذلك تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية من النشاط فى 3 ديسمبر المقبل، والذي يتضمن إطلاق ماراثون آخر خارج جامعة أسيوط ليجوب شوارع مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأوضح الدكتور أحمد صلاح قراعة، عميد كلية التربية الرياضية، أن الماراثون يأتي فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع طلاب الجامعات المصرية على ممارسة الرياضة بشكل عام وتشجيعه لرياضة ركوب الدراجات بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الماراثون التجريبي يضم 500 طالب وطالبة من كلية التربية الرياضية ويمتد لمدة 30 دقيقة داخل الحرم الجامعي مع مراعاة تطبيق الشروط الرياضية المنظمة لهذا النوع من الرياضيات، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين به، معلنًا أنه من المقرر أن يتم اختيار العناصر المتميزة من دراجى جامعة أسيوط لتمثيل الجامعة على مستوى الجامعات المصرية وقيده فى الاتحاد المصري لركوب الدراجات.