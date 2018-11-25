أحمد تمساح يقترب من الانتقال إلى فريق الداخلية

اقترب أحمد تمساح صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود من الانتقال إلى الداخلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وشهدت الأيام الماضية دخول مسئولو فريق الداخلية فى مفاوضات جادة مع تمساح من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة علاء عبد العال المدير الفنى.



وكان تمساح أعلن رحيله عن حرس الحدود فى الميركاتو الشتوى المقبل بعد خروجه بشكل كامل من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى.