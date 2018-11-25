ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد تمساح يقترب من الانتقال إلى فريق الداخلية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:14 م
أحمد تمساح
أحمد تمساح
عمرو الحلوانى
اقترب أحمد تمساح صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود من الانتقال إلى الداخلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية دخول مسئولو فريق الداخلية فى مفاوضات جادة مع تمساح من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة علاء عبد العال المدير الفنى.

وكان تمساح أعلن رحيله عن حرس الحدود فى الميركاتو الشتوى المقبل بعد خروجه بشكل كامل من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى.
loading...

ترشيحاتنا

مميزات جبارة.. الواتس اب يخرج في ثوب جديد

العامري فاروق يكشف تطورات أزمة غالي وفضل مع الأهلي

غضب عارم في الإسماعيلي من عصام الحضري بعد هروبه من رحلة بروندي

تفاصيل خطيرة عن سبب زيارة رئيس تشاد لإسرائيل

5 طرق لتنظيف أواني الألومنيوم المحترقة بكل سهولة

النقض تؤيد الإعدام لـ 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات .. فيديو وصور

الصحة: ضبط وإعدام 330 طن أغذية فاسدة بالمحافظات

استشهاد ضابطي شرطة دهستهما سيارة نقل اقتحمت كمين الطريق الإقليمي بالعياط.. صور

النيابة تصرح بدفن جثماني شهيدي كمين العياط.. صور

قادة أوروبا يصدقون على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

صورة نادرة لـ فريد شوقى مع ابنتيه رانيا وعبير

اغتيال الأخوات ميرابال وراء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. اعرف قصتهن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

سمر دسوقي: المرأة حائط صد أول في مواجهة أزمات المجتمع.. فيديو
وزير الاتصالات: بدأنا برنامجا لتأهيل المجندين بالتعاون مع القوات المسلحة.. فيديو
الرئيس السيسي: واثقون من استكمال البناء الحضاري على يد شبابنا
السيسي: نعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تكنولوجيا المعلومات
الرئيس السيسي: الدولة تبذل جهوداً لتوطين التكنولوجيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟