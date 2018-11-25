نيابة أمن الدولة تخطر جنوب القاهرة بالتحقيق في منع زيارة المتهمين بالتخابر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.





وقدمت النيابة، كتاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية برقم 4818/سري، ومؤرخ 24 يناير 2018، يتضمن أنه بالكشف بقاعدة بيانات الحاسب الآلي، تبين صدور بطاقات رقم قومي للمتهمين :محمد بديع عبدالمجيد محمد سامي، ومحمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ومحمد محمد مرسي عيسى العياط، وعصام الدين محمد حسين العريان، والسيد محمود عزت ابراهيم ابراهيم، ومحمد محمد ابراهيم البلتاجي، وسعد عصمت محمد الحسيني، وحازم محمد فاروق عبدالخالق منصور، وعصام أحمد محمود الحداد، ومحي حامد محمد السيد أحمد، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي، وأيمن علي سيد أحمد المتولي، وصفوة حمودة حجازي رمضان، وعمار أحمد محمد أحمد فايق، وخالد سعد حسنين محمد، وأحمد رجب رجب سليمان، والحسن محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، وجهاد عصام أحمد محمود الحداد، وسندس عاصم شلبي سيد أحمد شلبي، وأبوبكر حمدي كمال، وأحمد محمد محمد الحكيم، وفريد اسماعيل خليل، وعيد محمد اسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد خليل، ورضا فهمي محمد خليل، وكمال السيد محمد صالح، ومحمد أسامة محمد محمد، وسامي أمين حسن السيد، وخليل أسامة محمد محمد العقيد، وأحمد محمد محمد عبدالعاطي، وحسين محمد محمود القزاز، وعماد الدين علي عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، واسعد محمد محمد الشيخة.





وأشار في الكتاب إلي أن المسلسل رقم 22 بإسم أحمد محمد الحكيم سن 31 مقيم سمنود مركز أجا الدقهلية، وان الموجود على الحاسب الآلي عدد 2 بيان بذات الاسم، الاول بإسم أحمد محمد محمد الحكيم مواليد 18 يناير 1986 بإسم ام خديجة عبدالفتاح، وصدرت له بطاقة رقم قومي مثبت بها طبيب أسنان، والبيان الثاني بإسم أحمد محمد محمد الحكيم مواليد 28 مايو 1982، بإسم أم أسماء محمد إبراهيم، وصدرت له بطاقة رقم قومي مثبت بها المهنة حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية.





واستوضحت المحكمة عن اي البيانين خاص بها فقرر انه حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية واسم والدته اسماء محمد ابراهيم.





كما قدمت النيابة، كتاب صادر نيابة امن الدولة العليا لنيابة جنوب القاهرة الكلية، والذي يتضمن انه نفاذا لقرار المحكمة يطلب إجراء التحقيق بسبب عدم تنفيذ زيارة اهلية المتهمين لهم بسجن شديد الحراسة.





وأمرت المحكمة إحضار المرفق رقم 1 وهو من الأحراز التي كانت المحكمة قد ارجأت عرضها.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.





وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.





وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.





كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.



