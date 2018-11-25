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بين الناس

مياه الأمطار تغرق شوارع دمياط والأهالى يستغثون.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:18 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد أهالى شارع الشرباصى منطقة السوق بندر دمياط، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، محافظ دمياط بتركيب مصافى لسحب مياه الأمطار وربطها ببالوعات الصرف الصحى.

وقال الأهالى: "نستحلفكم بالله ترفعوا صوتنا إلى محافظ دمياط ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بخصوص تركيب مصافي لسحب مياه الأمطار وربطها على بالوعات الصرف الصحي لأن الشوارع مش مسفلته".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
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