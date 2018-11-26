ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

الصحة تستجيب لصدى البلد لعلاج طفل مصابة بالسرطان

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:44 ص
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
عبدالصمد ماهر
وجه الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة بتحديد موعد مع والد الطفل محمد المصاب بالسرطان ، مع مدير فرع التأمين الصحي التابع له لعمل اللازم وتقديم الخدمة الطبية لها .

وجاءت الاستجابة السريعة بعد نشر موقع صدي البلد الإخباري، مناشدة الطفلة ، وعقب ذلك تواصل المكتب الإعلامي وزيرة الصحة والسكان ، لشكاوى المواطن رجب عبد الله البهلول أحد سكان محافظة المنصورة.

وكان المواطن رجب عبد الله البهلول أحد سكان محافظة المنصورة، قد استغاث بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمساعدته فى إجراء عملية جراحية لنجله لكي يتعافى من مرض السرطان.

وقال "عبد الله" فى رسالته التي قدمها لخدمة شكاوى صدى البلد: "محمد يبلغ من العمر 9 سنوات ويعانى من مرض السرطان في المخ منذ 4 سنوات، وطبعا إحنا اتأخرنا كتير في الحالة مما أدى إلى تدهورها، وحالتنا المادية صعبة لا نستطيع دفع 80 ألف جنيه تكلفة العملية"، مناشد وزيرة الصحة بمساعدته على رقم 01027380879.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات أولى ثانوي استجابة لشكاوى الطلاب

فائدة جمالية لن تتوقعيها لمعجون الأسنان

مصطفى بكري: مصر بكل فصائلها تحتفل بالذكرى المئوية لميلاد حكيم العرب

شاهد .. لحظة وقوع زلزال مدمر في إيران وهروب المواطنين

وزير التعليم يشرح كيفية احتساب مجموع أولى ثانوي في النظام الجديد

محامِ يفتح النار على مراكز الإدمان ويتهمها بتجارة المخدرات

أحمد موسى: العمال قضوا شهرا لتجهيز قصر الاتحادية بعد خروج مرسي

جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو

أحمد أيوب: أنطوي أمامه فرصة تاريخية في مصر

رئيس هيئة الأرصاد يكشف تفاصيل موجة الطقس السيئ

شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير

الاتصالات: المأذون سيحمل تابلت لعقد القران وتسجيل وثيقة الزواج.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد جرحى زلزال إيران إلى 170 على الأقل ..صور

حكاية مومياء ملكية في متحف الأقصر .. اشتراها متحف شلالات نياجرا عام 1800 وأهداها شعب أتلانتا إلى مصر .. صور

ناهد السباعي تكشف لـ صدى البلد عن مصمم أزياء فستانها في عرض جريمة الإيموبيليا

توافد النجوم على عرض فيلم جريمة الايموبيليا في القاهرة السينمائي.. صور

عادل حمودة وطارق الشناوي يرويان كواليس طفولة صلاح أبو سيف ..صور

فيديو

فيديوجراف| محطات فى حياة الفيل الإيفواري دروجبا بعد اعتزال الكرة
موجز البلد| غرق معدية المنوفية.. دينا الشربيني تظهر مع الهضبة.. صحف تستفز راموس بسبب محمد صلاح
جاريدو يقود الرجاء للفوز على فيتا كلوب في ذهاب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
شاهد.. الصفحة الرسمية لمتحدث الرئاسة تستعرض حجم الإنجاز بالمتحف المصري الكبير
بن حليب يسجل الهدف الثالث للرجاء في شباك فيتا كلوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟