الصحة تستجيب لصدى البلد لعلاج طفل مصابة بالسرطان

وجه الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة بتحديد موعد مع والد الطفل محمد المصاب بالسرطان ، مع مدير فرع التأمين الصحي التابع له لعمل اللازم وتقديم الخدمة الطبية لها .



وجاءت الاستجابة السريعة بعد نشر موقع صدي البلد الإخباري، مناشدة الطفلة ، وعقب ذلك تواصل المكتب الإعلامي وزيرة الصحة والسكان ، لشكاوى المواطن رجب عبد الله البهلول أحد سكان محافظة المنصورة.



وكان المواطن رجب عبد الله البهلول أحد سكان محافظة المنصورة، قد استغاث بوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لمساعدته فى إجراء عملية جراحية لنجله لكي يتعافى من مرض السرطان.



وقال "عبد الله" فى رسالته التي قدمها لخدمة شكاوى صدى البلد: "محمد يبلغ من العمر 9 سنوات ويعانى من مرض السرطان في المخ منذ 4 سنوات، وطبعا إحنا اتأخرنا كتير في الحالة مما أدى إلى تدهورها، وحالتنا المادية صعبة لا نستطيع دفع 80 ألف جنيه تكلفة العملية"، مناشد وزيرة الصحة بمساعدته على رقم 01027380879.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

