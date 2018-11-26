مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق مبادرتها لعقد قمة ثقافية عربية

تقيم مكتبة الإسكندرية اللقاء السنوي لتقييم نشاطها يومي السادس عشر ، والسابع عشر من ديسمبر المقبل، ويتضمن إطلاق مبادرتها لعقد قمة ثقافية عربية خلال العام القادم "2019" .



وسيتم خلال اللقاء ، إطلاع الحضور على ما أنجز طوال عام" 2018" ، وتقديم نموذج للعمل المؤسسي يقوم على المشاركة والشفافية ، والإفادة من الحوار الثقافي مع شركاء المكتبة على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية وتخصصاتهم المهنية؛ في تطوير العمل.



وسيشمل اللقاء ، استعراض المبادرات والمشروعات التي قامت بها المكتبة خلال عام مضى، فضلا عن استعراض أحدث المقتنيات والاصدارات لخطة العمل خلال العام القادم ، وإطلاق مبادرة مكتبة الإسكندرية لعقد قمة ثقافية عربية، واستعراض محاور هذه القمة والأنشطة والفعاليات التي ستقام في إطارها، وكذلك "الوثيقة النهائية " التي ستعلن في ختام " 2019 " والتي ستمثل انطلاقة جديدة للعمل الثقافي في المنطقة العربية - التي تعرضت خلال السنوات الماضية للكثير من التحديات.