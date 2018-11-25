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فن

على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.. بدء ندوة عادل حمودة احتفالا بإصدار مذكرات صلاح أبو سيف

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:47 م
صدى البلد
أحمد البهي
بدأت منذ قليل ندوة الكاتب الصحفي عادل حموده في المسرح المكشوف لدار الأوبرا المصرية والتي يديرها الناقد طارق الشناوي احتفالا بإصداره مذكرات المخرج الكبير صلاح أبو سيف على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وكشف حمودة خلال الندوة عن كواليس تلك المذكرات، مؤكدا أنه سجل تلك المذكرات مع المخرج الكبير الا انها لم تكتمل بسبب مرضه ووفاته بعد ذلك، وظلت حبيسه الادراج، إلى أن اكتشفها الفترة الماضية، وتواصلت معه ادارة المهرجان لنشرها ضمن فاعليات الدورة الجديدة.

وتابع حمودة خلال الندوة ان الراحل كان يراجع ما يكتبه أولا بأول، ووافق على ما تم نشره، وسرد حمودة خلال الندوة تفاصيل طفولة صلاح ابو سيف وبداية دخوله عالم الإخراج.
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