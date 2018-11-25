وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب إبراهيم الرفاعي زراعة 200 شجرة

شارك نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، طلاب مدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة لغات، في زراعة ٢٠٠ شجرة داخل المدرسة بالتعاون مع مجلس الأمناء وأولياء الأمور.





وأكد "باهي"، أن تلك الخطوة تعتبر أولى الخطوات الإيجابية للترابط بين المدرسة وأولياء الأمور، موجهًا الإدارة بمزيد من التعاون المثمر مع أولياء الأمور بهدف خدمة العملية التعليمية والطلاب.



