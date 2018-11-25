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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب إبراهيم الرفاعي زراعة 200 شجرة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شارك نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، طلاب مدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة لغات، في زراعة ٢٠٠ شجرة داخل المدرسة بالتعاون مع مجلس الأمناء وأولياء الأمور.

وأكد "باهي"، أن تلك الخطوة تعتبر أولى الخطوات الإيجابية للترابط بين المدرسة وأولياء الأمور، موجهًا الإدارة بمزيد من التعاون المثمر مع أولياء الأمور بهدف خدمة العملية التعليمية والطلاب.

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم، فعاليات غرس الأشجار جمال عبد الغنى مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المركزية ورمضان سأسأ مدير ادارة التعليم الابتدائى المركزى.
وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب إبراهيم الرفاعي زراعة 200 شجرة
وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب إبراهيم الرفاعي زراعة 200 شجرة
وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب إبراهيم الرفاعي زراعة 200 شجرة
وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب إبراهيم الرفاعي زراعة 200 شجرة
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