ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

خالد فودة يتفقد أعمال إنشاء ميدان أفريقيا استعدادًا لمؤتمر أفريقيا 2018

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:34 م
أعمال إنشاء ميدان
أعمال إنشاء ميدان أفريقيا
ايمن محمد
قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية اليوم الأحد تفقد خلالها استعدادات المدينة لانعقاد مؤتمر "أفريقيا 2018" والتي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية.

حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء ميدان أفريقيا أمام تبة شهد ومدخل البوليس الدولي بشرم الشيخ يحتوي الميدان على أعمال فنية من التراث الأفريقي، ولوحات مضيئة وخارطة لأفريقيا، بالإضافة لأعمال التشجير والتجميل والإنارة.

رافق المحافظ اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي، والمهندس جمال أبو الهدي، المشرف على المشروعات، والمهندس الإستشاري فؤاد توفيق، والعميد مصطفي عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء.
خالد فودة يتفقد أعمال إنشاء ميدان أفريقيا استعدادًا لمؤتمر أفريقيا 2018
خالد فودة يتفقد أعمال إنشاء ميدان أفريقيا استعدادًا لمؤتمر أفريقيا 2018
خالد فودة يتفقد أعمال إنشاء ميدان أفريقيا استعدادًا لمؤتمر أفريقيا 2018
خالد فودة يتفقد أعمال إنشاء ميدان أفريقيا استعدادًا لمؤتمر أفريقيا 2018
loading...

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يعتذر لجماهير تونس

رئيس هيئة الأرصاد الجوية في حوار لـ صدى البلد: إنشاء مركز تنبؤات بحري بشرم الشيخ.. ندرس مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الخدمات المناخية.. وإطلاق موبايل أبلكيشن قريبا

أحراز التخابر مع حماس: رسالة من رئيس صندوق المشاريع الأمريكية إلى الشاطر ومالك

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس بعد مداهمة منزله.. فيديو

1.5 مليار جنيه مبيعات أول وحدات المنصورة الجديدة.. و11 ألف شقة بمشروع جنة.. فيديو

الأرصاد تكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار والتقلبات الجوية.. فيديو

النقض تؤيد الإعدام لـ 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات .. فيديو وصور

نقل جثامين غرق مركب الرياح البحيرى إلى مستشفى الشهداء

بيان عاجل بالبرلمان لاختلاس موظف 50 مليون جنيه من عضويات نادي بلدية المحلة

أول خطوة عملية من ماكرون ردا على احتجاجات السترات الصفراء

ماكرون عن هجوم الغاز السام في حلب: ليست لدينا معلومات دقيقة للتعليق

رسالة ضابط كمين العياط قبل استشهاده: اللهم غسلني بدمي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر منطوق حكم تأييد الإعدام فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات .. فيديو وصور

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

فيديو

شاهد.. محتويات التوابيت الفرعونية القديمة
سمر دسوقي: المرأة حائط صد أول في مواجهة أزمات المجتمع.. فيديو
وزير الاتصالات: بدأنا برنامجا لتأهيل المجندين بالتعاون مع القوات المسلحة.. فيديو
الرئيس السيسي: واثقون من استكمال البناء الحضاري على يد شبابنا
السيسي: نعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تكنولوجيا المعلومات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟