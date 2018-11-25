خالد فودة يتفقد أعمال إنشاء ميدان أفريقيا استعدادًا لمؤتمر أفريقيا 2018

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية اليوم الأحد تفقد خلالها استعدادات المدينة لانعقاد مؤتمر "أفريقيا 2018" والتي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، فى نسخته الثالثة تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الافريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الافريقية.





حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء ميدان أفريقيا أمام تبة شهد ومدخل البوليس الدولي بشرم الشيخ يحتوي الميدان على أعمال فنية من التراث الأفريقي، ولوحات مضيئة وخارطة لأفريقيا، بالإضافة لأعمال التشجير والتجميل والإنارة.



