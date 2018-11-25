450 معدة تشارك في التدريب العملي للتعامل مع الطوارئ بأسيوط.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم الأحد يرافقه اللواء أركان حرب أيمن دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري فعاليات عرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات المحافظة التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث.





وذلك ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 37 بحضور اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط والعميد أركان حرب أشرف المساح مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمة والعميد أركان حرب عمرو أبو زيد رئيس فرع التخطيط والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والمقدم وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بأسيوط ورؤساء مراكز ومدن المحافظة ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية ورؤساء إدارات المرور والحماية المدنية والهيئات والشركات ومرفق الإسعاف.





وتم تنفيذ العرض بساحة كبرى بجوار بوابات طريق أسيوط/القاهرة الغربي واستعرض المقدم مقاتل أحمد رأفت رئيس قسم الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة التوجيه الطوبوغرافي والتكتيكي لاصطفاف المعدات التي ضمت أكثر من 450 معدة من المعدات الثقيلة وأوناش وروافع ولوادر وحفارات وسيارات ووحدات التدخل السريع ومعدات الإطفاء والحماية المدنية وأجهزة التعامل مع المفرقعات وشرطة النجدة والمرور والمسطحات المائية وسيارات ومعدات الإسعاف والموارد المائية والري ومياه الشرب والصرف الصحي.





وكان محافظ أسيوط قد استقبل رئيس أركان حرب قوات الدفاع الشعبي والعسكري على رأس وفد من قيادات القوات المسلحة وتفقدوا ومرافقوهم من القيادات موقع اصطفاف المعدات والآليات للاطمئنان على مستوى التدريب وجاهزية المعدات بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي ظروف طارئة وصافحوا العاملين عليها معبرين عن بالغ سعادتهم بعرض المعدات وحالتها العملية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة كما تم منح مكافأة السائقين من الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة أبوتيج وهما عزت عبد الرحيم وعماد سيد أحمد نظرا لانضباطهم خلال عرض الاصطفاف.





وأكد اللواء جمال نور الدين أن الهدف من التدريب هو التأكد من استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة وتدريب مديري ومندوبي الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع الازمة وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسبين لافتا إن هذا التدريب هو بمثابة رسالة طمأنة لأهالي المحافظة أن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان في ربوع مصر كلها وخير دليل على ذلك نجاح أجهزة المحافظة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المختلفة في احتواء أزمة الأمطار الغزيرة التي تضررت منها عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب الأسبوع الماضي بفضل تضافر جميع الجهود والتدريبات التي تلقتها من قبل مما أثقل خبراتهم في التعامل مع الأزمات.





كما أثنى اللواء أركان حرب أيمن دياب رئيس أركان قائد الدفاع الشعبي والعسكري على روح وأداء الجهاز التنفيذي بالمحافظة مشيدًا بالتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والقطاعات لافتًا إلى أن الوطن يعتز ويفتخر بكل الجهود التي تبذل علي أرضه والمسئولية تجعلنا متفاني في العمل موجهًا الشكر لجميع القيادات التنفيذية والأمنية التي شاركت في تنفيذ الاصطفاف والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات.



