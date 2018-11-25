أحراز التخابر مع حماس: بريد بزيارة وفد فيتنام للبلاد لتبادل المعلومات عن مصر والعرب وأفريقيا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.





وجاء بالمرفق رقم 1 مظروف ب/5، في الاحراز، الصحيفة 447، صورة ضوئية من أصل المكاتبة، مؤرخة 9 أغسطس 2012، برقم قيد 87، من سفارة فيتنام، ومدون بها تهدي سفارة جمهورية فيتنام الاشتراكية بالقاهرة اطيب تحياتها إلي حزب الحرية والعدالة بجمهورية مصر العربية، وتتشرف ان تحيط علم سيادتكم بما يلي، الوفد مكون من 6 أفراد برئاسة السيد بران داك نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي بجمهورية فيتنام الاشتراكية "نائب وزير"، سوف يزور جمهورية مصر العربية في الفترة من 1 لـ 4 سبتمبر 2012، والوفد يتمني لقاء قادة حزب الحرية والعدالة بجمهورية مصر العربية، وذلك لتبادل المعلومات عن مصر وفيتنام والعرب وأفريقيا، وقائمة الوفد والبرنامج المبدئي للزيارة سوف ترسل للحزب قريبا.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي .





وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.





وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.





حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.



